Filmfestival Cannes findet heuer in anderer Form statt

Nach der Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Ostermontag sei die angedachte Verschiebung auf Ende Juni oder Anfang Juli keine Option mehr, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung des Festivals.Dennoch suche man intensiv nach einer Möglichkeit, das Festival und seine verschiedenen Teile wie den Marché du Film oder die Parallelsektionen Semaine de la Critique und Quinzaine des Réalisateurs in der einen oder anderen Form realisieren zu können, hieß es.Die allererste Priorität müsse aber die Lösung der durch das Coronavirus verursachten Gesundheitskrise haben. Man hoffe trotzdem bald über die voraussichtliche Gestalt der Festival-Ausgabe 2020 Bescheid geben zu können.

apa