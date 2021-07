Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet

Und so marschieren am Abend Filmemacher Leos Carax und seine Stars Marion Cotillard und Adam Driver in der Julisonne über den Roten Teppich, eröffnet doch das gemeinsame Musical „Annette“ das Filmtreiben.Und auch in den kommenden Tagen bis zur Palmen-Verleihung am 17. Juli werden Stars wie Jodie Foster, Sean Penn oder Tilda Swinton erwartet, während Regiegrößen wie Wes Anderson, François Ozon oder Paul Verhoeven um die Gunst der Jury heischen.

apa/stol