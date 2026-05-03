<BR \/><BR \/>Die diesjährige Preisverleihung findet am 14. September im Taxispalais Kunsthalle Tirol in Innsbruck statt. Die Übergabe erfolgt durch Tirols Landeshauptmann und Kulturreferenten Anton Mattle sowie Südtirols Kulturlandesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/><BR \/>„Gregor Sailers Werke sind von internationaler Strahlkraft und zeugen von großer künstlerischer Sensibilität. Mit seinem Blick für das Verborgene und seiner Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen, bereichert er die Kunstlandschaft weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Der Paul-Flora-Preis würdigt sein außergewöhnliches Schaffen“, betont Landesrat Achammer. Der Tiroler Landeshauptmann und Kulturreferent Mattle ergänzt dazu: „Mit Gregor Sailer zeichnen wir einen Künstler aus, der mit seinen fotografischen Langzeitprojekten neue Perspektiven eröffnet und gesellschaftlich relevante Themen aufgreift. Seine Arbeiten regen zum Nachdenken an und zeigen, wie Kunst Brücken zwischen Regionen und Menschen schlagen kann. Ich gratuliere herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung.“<BR \/><h3>\r\nPaul-Flora-Preis: Grenzüberschreitende Förderung junger Künstlerinnen und Künstler<\/h3>Seit 2010 wird der Paul-Flora-Preis in Erinnerung an den im Jahr 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora abwechselnd in Tirol und Südtirol verliehen. Über die Vergabe entscheidet eine Fachjury. Im vergangenen Jahr erhielt die Tiroler Künstlerin Margarethe Drexel aus Steeg im Lechtal den Preis. Die Jury besteht aus Nina Tabassomi (Direktorin Taxispalais Kunsthalle Tirol) für das Land Tirol, Sabine Gamper (Kuratorin für zeitgenössische Kunst) für das Land Südtirol sowie Andreas Flora, der die Familie des Namensgebers vertritt.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74588044_listbox" \/>