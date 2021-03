Frankreich: Theaterregisseur Françon bei Messerangriff schwer verletzt

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP und andere Medien am Mittwoch berichteten, ereignete sich der Vorfall im Zentrum der südfranzösischen Stadt Montpellier. Auf Fotos waren Blutspuren auf der Straße zu sehen. Die genauen Umstände sind noch unklar.Der Regisseur habe seit Februar Kurse in einer Theatereinrichtung in der Stadt gegeben. Nach Berichten lokaler Medien wurde Françon mit einem Messer angegriffen. Die Regionalzeitung „Midi Libre“ berichtete, dass bisher noch kein Tatverdächtiger gefasst worden sei. Die Polizei habe aber die Waffe gefunden und suche nach dem Täter. Nach Angaben der Zeitung gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Motiv aus.

apa