Dabei können die Besucher die Ausstellung erkunden und Einblicke kuratorischen Überlegungen erhalten. <BR \/><BR \/>Die diesjährige Biennale widmet sich unter dem Titel Reclaiming Collective dem gemeinschaftlichen Denken und Handeln. Sie stellt Fragen nach Zusammenhalt, gesellschaftlicher Teilhabe und den Möglichkeiten, durch Kunst neue Formen des Miteinanders zu entwickeln. <BR \/><BR \/>Die Ausstellung selbst ist noch bis zum 8. November in der Festung Franzensfeste zu sehen. Im Bild das Werk <b>„Drum“<\/b> von Künstler Tobias Tavella.