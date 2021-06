Freie Universität Bozen lanciert Podcast im neuen Newsroom

Pressemitteilungen, Videos, Audio-Beiträge, eine Bilddatenbank und News aus der Universitätswelt, all dies hat die Pressestelle für Journalistinnen und Journalisten im neuen Newsroom gebündelt und kompakt gestaltet.Künftig geht die unibz zudem alle 2 Wochen mit ihrem Podcast „unibz insight“ on air. In den ersten 3 Episoden sprechen die Professorinnen Marjaana Gunkel und Beate Weyland und Professor Matthias Gauly darüber, was die Pandemie in ihrem Fachbereich verändert hat und wie die Wissenschaft dazu beitragen kann, positive Veränderungen im Personalmanagement, der architektonischen Gestaltung von Schulen und der Viehwirtschaft anzustoßen.Der Podcast findet sich im neuen Newsroom auf der Webseite der unibz, kann aber auch bequem über Spotify oder Google Podcast abonniert werden.

