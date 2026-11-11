Fünfzehn Originalsongs, eigens dafür geschrieben und aufgenommen von Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern auf Deutsch, Italienisch, Ladinisch, Englisch und im Dialekt. Keine Sammlung neu interpretierter Klassiker, sondern ein Porträt der heutigen Südtiroler Musikszene. Das macht „Südtirol Christmas Mixtape“ aus.<BR \/><BR \/>Neben Namen, die längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind – etwa Max von Milland, der den Südtiroler Dialekt auf die Bühnen Bayerns und Österreichs bringt, das Pop-Duo Anger, Gewinner des FM4 Awards bei den Amadeus Austrian Music Awards, und Wild As Her mit dem Country von Chris Kaufmann, langjähriges Mitglied von Truck Stop, und Caro von Brünken, gibt das Album auch neuen Stimmen Raum, etwa Azora, EVE und Stefan Gufler, der hier sein Debüt als Singer-Songwriter gibt.<BR \/><BR \/>Die Vielfalt ist der rote Faden. Das Live-Elektronik-Kollektiv Drahthaus trifft auf den A-cappella-Jodler der vier Grödner Stimmen von de cater; der „ALPS-EDM“ von Simon & Mac, die Steirische Harmonika und Beats verbinden, steht neben dem ladinischen Gesang von Anita Obwegs Cuintet und dem Dialog zwischen Percussion und Harfe von Max Castlunger feat. Nartan. Komplettiert wird die Tracklist vom Dream-Pop von Lisa Laner, dem Indie-Pop von Alex The Judge, dem Pop-Rock von Nina Duschek, bekannt aus X Factor Italia, und dem Deutschpop von ElisaLeen.<BR \/><BR \/>„Wir wollten Weihnachten so erzählen, wie es in Südtirol wirklich klingt: in vielen Sprachen, mit vielen Genres, fernab von Klischees“, sagt Carla Esperanza Tommasini, Labelmanagerin von 12Ville.<BR \/>„Fünfzehn sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler haben jeweils ihren eigenen Song geschrieben. Zusammen erzählen sie von einer lebendigen, überraschenden Musikszene.“<BR \/><BR \/>Ab 5. Dezember ist „Südtirol Christmas Mixtape“ auch als limitierte Geschenkedition erhältlich: CD, 64seitiges Booklet mit Texten, Fotos und Biografien der Künstlerinnen und Künstler, vier Weihnachtspostkarten und ein Bogen illustrierter Sticker.<BR \/><BR \/>Am selben Tag stellen die Künstlerinnen und Künstler die Compilation live im Waltherhaus in Bozen vor, gemeinsam mit dem Chor Choriosum. Der Eintritt ist frei. Während des Abends findet eine Spendensammlung zugunsten des Vereins Dormizil statt, der obdachlosen Menschen Unterkunft, soziale Unterstützung und Zuflucht bietet.