Gadertaler André Comploi wechselt von Wiener Staatsoper zur Scala

Sein Vertrag in in Mailand läuft ab dem 1. März 2020, zeitgleich mit Beginn des Mandats des bisherigen Staatsopern-Direktors Dominique Meyer als Scala-Intendant. (STOL hat berichtet) „Nach 14 sehr erfüllenden Jahren an der Wiener Staatsoper verlasse ich nun mit Ende Februar das Haus, um neue Aufgaben an der Mailänder Scala zu übernehmen“, schreibt Comploi in einer Aussendung und bedankt sich für die „erfreuliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren in Wien“.„Dieser neue Auftrag in Mailand ist für mich eine große Freude und eine Ehre. Für mich beginnt eine neue Herausforderung“, so Comploi weiter.

