Gartennächte-World Music Festival auf 2021 verschoben – STS ist dabei

Wie so viele Veranstaltungen in diesem Jahr fallen nun leider auch die Gartennächte - World Music Festival in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff aus. Die beliebte Open Air-Konzertreihe kann nicht abgehalten werden, da sämtliche Künstler auf Grund der Einschränkungen ihre Sommertourneen verschoben oder abgesagt haben. Das Event wird auf 2021 verschoben. Viele Künstler, wie etwa Passenger und Gert Steinbäcker (STS) haben für 2021 bereits zugesagt.