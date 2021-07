Gebäude aus Zeit des Zweiten Tempels in Jerusalem entdeckt

Archäologen in Jerusalem haben in der Nähe der Klagemauer ein 2.000 Jahre altes Gebäude freigelegt. Zwei mit korinthischen Kapitellen verzierte Räume mit einem Brunnen dienten vermutlich dazu, wichtige Besucher der Stadt zu empfangen, berichteten laut Kathpress israelische Medien am Donnerstag unter Berufung auf die israelische Antikenbehörde (IAA). Das Gebäude aus Zeit des Zweiten Tempels stand an einer Straße, die auf den Tempelberg führte.