Gedenken an den Bozner Architekten Enrico Giovanardi

„Fondazione Live Enrico Giovanardi Architetto“

Der Titel der ersten monografischen Ausstellung zum Werk des Architekten und der gleichnamigen Publikation, Impossibile sfuggirgli (Unmöglich ihm zu entkommen), stammt von einem Text von Carlo Calderan und zeugt von der starken Präsenz der Werke Giovanardis in der Südtiroler Hauptstadt.Gezeigt werden im Rahmen der Veranstaltung „Fondazione Live Enrico Giovanardi Architetto“ am morgigen Freitag ab 20 Uhr in der Antonio Dalle Nogare Stiftung eine Reihe von analogen Fotografien des Südtiroler Fotografen Davide Perbellini. Die Bilder erzählen mit großer interpretatorischer Originalität vom Status quo vieler von Giovanardi entworfener Gebäude. Begleitet werden die Fotografien von einigen Zeitdokumenten.Die Veranstaltung wird durch ein Gespräch eingeleitet, an welchem die Abteilungsdirektorin des Landesdenkmalamtes Karin Dalla Torre, der Architekt Carlo Calderan und die Assistentin der Direktion von Kunst Meran Anna Zinelli, teilnehmen werden. Moderiert wird der Talk vom Journalisten Paolo Campostrini.