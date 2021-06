Geiger und Rockstar David Garrett feiert das Leben mit seiner „ALIVE TOUR“ 2022

„Ich konnte es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und – wenn schon nicht 2020 dann wenigstens im Herbst 2021 – für euch zu spielen. So sehr es mich auch traurig macht, dass die Tour nicht stattfinden kann, bin ich wie immer optimistisch und blicke nach vorne. Daher freue ich mich sehr darauf, die neue Show ALIVE im nächsten Jahr vorzustellen!“So intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show – mit der „ALIVE“-Tour, mit der David Garrett seinen Fans den Start ins Jahr 2022 verschönern wird, schlägt der Geigenvirtuose ein neues Kapitel auf und geht zurück zum Wesentlichen: packende Songs, die das Leben feiern, ultimative Crossover-Musik, die virtuose Klassik mit feinstem Pop verschmilzt, und Melodien mit Gänsehauteffekt. Im Januar 2022 kehrt David Garrett endlich zurück auf die Bühne und begeistert sein Publikum in intimem Setting gemeinsam mit seiner Band.Mit den Songs seines neuen Hitalbums „ALIVE – My Soundtrack“ lässt uns der Künstler in seine ganz private musikalische Welt eintauchen, in die Lieder, die seine Gefühle spiegeln, den Soundtrack seines Lebens. Dass David damit erneut den Nerv der Zeit trifft, zeigt der Erfolg: „ALIVE – My Soundtrack“ ist direkt auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen und ist damit das zehnte Top-10-Album in Deutschland für David Garrett. Das Programm ist beeinflusst von den Ereignissen des Jahres 2020, die in David umso mehr den Wunsch geweckt haben, seinen Fans Lebensfreude und viel positive Energie zu vermitteln.„'ALIVE' vereint ganz viele verschiedene Stimmungen und Gefühle, aber es geht in erster Linie um den Drang zu leben – dieses Bedürfnis, endlich wieder wirklich lebendig zu sein“, erklärt David Garrett. „Deshalb habe ich ein Repertoire zusammengestellt, das hoffnungsvoll ist, aber auch den Schmerz der letzten Zeit reflektiert. Songs, die inspirieren – voller Energie, voller Spaß am Leben und voller Emotion. Das Programm besteht aus wunderschönen, magischen Melodien, und ich kann es wirklich kaum erwarten, 'ALIVE' tatsächlich live zu spielen.“Bei der „ALIVE“-Tour 2022 wechseln sich tief berührende Stücke wie „What a Wonderful World“, „Imagine“ und „Beauty and the Beast“ mit temporeichen Songs wie Metallicas „Enter Sandman“, „Paint It Black“ der Rolling Stones und Pharrell Williams ansteckendem Hit „Happy“ ab. Zum Tanzen animiert der Crossover-Star mit Gute-Laune-Songs wie „Hit the Road Jack“, „Thriller“, „Bella Ciao“ und dem namensgebenden „Stayin' Alive“. Doch auch die Klassik kommt natürlich nicht zu kurz: In seinen innovativen Neuinterpretationen verwandelt DAVID GARRETT Mozarts „Confutatis“, Prokofjews „Tanz der Ritter“ und Beethovens 7. Sinfonie in virtuose Rockklassiker.Nach seiner letzten Tour, der bombastischen „Unlimited-Live“-Tournee zum 10-jährigen Crossover-Jubiläum, kehrt der Künstler mit „ALIVE“ zu seinen Wurzeln zurück und trifft mit seinen intimen Arrangements direkt in die Herzen seiner Fans. Dafür wird er mit seiner Band, die ihn bereits seit über 10 Jahren begleitet, die Magie eines Wohnzimmerkonzerts auf die großen Bühnen bringen.„Nach Regen kommt immer Sonnenschein, so ist das Leben und so empfinde ich auch, was die Musik angeht. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen können. Stellt euch mal vor, wie unfassbar gut sich das anfühlen wird!“ Mit „ALIVE“ feiert David Garrett mit seinen Fans die Rückkehr auf die Bühne und das Zusammensein. „ALIVE“ ist seine Hymne auf das Leben, eine Ode an die Hoffnung und ein Manifest für die Macht der Musik.Die bereits gekauften Tickets für die UNLIMITED LIVE TOUR 2020 und die Ersatztermine 2021 behalten für die neue ALIVE Tour ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.Die Tickets für die Tour ALIVE sind bereits im Vorverkauf erhältlich.Freitag, 8. April 2022 – MILANO, Forum AssagoDonnerstag, 12. Mai 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas ArenaSamstag, 14. Mai 2022 – BOLOGNA, Unipol ArenaSonntag, 15. Mai 2022 – GENOVA, RDS Stadium

