<b>Von Heidi Hintner <BR \/><\/b><BR \/><b>Warum wurde das Frauenwahlrecht damals von vielen Männern als Bedrohung wahrgenommen? Welche gesellschaftlichen Ängste spiegeln Bilder und Texte zum Frauenwahlrecht wider?<\/b><BR \/>Emanuela Morganti: Frauen galten lange als ungeeignet für politische Mitsprache – erst recht für militanten Aktivismus. Die Ängste, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Karikaturen und Texten sichtbar werden, spiegeln vor allem die Sorgen einer männerdominierten Gesellschaft wider. Karikaturen zeigen vernachlässigte Ehemänner und Freunde, Väter in der Rolle der Mutter sowie chaotische Haushalte und leere Esstische, mittags und abends. Dahinter steckt die Angst, traditionelle Geschlechterrollen und die vertraute gesellschaftliche Ordnung könnten ins Wanken geraten.<BR \/><BR \/><b> Welche typischen Klischees über Frauen tauchten in Karikaturen und satirischen Zeichnungen gegen das Frauenwahlrecht immer wieder auf?<\/b><BR \/>Morganti: Frauen wurden häufig als leichtfertig, oberflächlich und geistlos dargestellt. Nach Ansicht der Karikaturisten interessierten sie sich weniger für Politik als vielmehr für Mode, Freizeitvergnügen (allerdings kein intellektuelles!) und vor allem – für Männer. Eine weitere Form der Angriffe richtete sich gezielt gegen politisch engagierte Frauen, insbesondere gegen Aktivistinnen, Frauenrechtlerinnen und Suffragetten. Dabei griffen die Darstellungen vor allem auf körperliche und äußere Stereotype zurück.<BR \/><BR \/><b>Ein besonders prägnantes Beispiel für eine Karikatur, die Frauen politisch lächerlich machte?<\/b><BR \/>Morganti: Das ist die Karikatur <i>„Deputatesse“, <\/i>die <b>Giovanni Guareschi<\/b> im Juli 1946 in der Zeitschrift <i>Candido <\/i>veröffentlichte. Bereits der Titel wirkt herablassend und soll die Rolle der neu gewählten Parlamentarierinnen abwerten. Die Zeichnung zeigt sieben Frauen unterschiedlicher politischer Herkunft, erkennbar an Kleidung und Accessoires. Vorne rechts mit Brille, Hut und Schleife: <b>Teresa Noce<\/b> (1900-1980). Gemeinsam ist ihnen jedoch die stark überzeichnete Darstellung ihrer körperlichen Merkmale. Durch diese grotesken Übertreibungen tritt die politische Aussage der Karikatur in den Hintergrund – zurück bleiben vor allem Aggression und Spott. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319349_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielten Kleidung, Körperhaltung und Mimik in der visuellen Sprache dieser satirischen Zeichnungen?<\/b><BR \/>Morganti: Sie spielten eine zentrale Rolle und dienten vor allem dazu, Gegensätze zu inszenieren. Modisch gekleidete, kokette Frauen mit eleganter Haltung wurden als oberflächlich und politisch ungeeignet dargestellt. Ihnen gegenüber standen militante Aktivistinnen im altmodischen Stil: mit Kleidern und Hüten des 19. Jahrhunderts, die ihre Figur bewusst verhüllten. So entstanden zwei stereotype Frauenbilder, beide negativ konnotiert: entweder zu eitel für Politik oder zu unweiblich und radikal.<BR \/><BR \/><b>Wurden berufstätige, gebildete oder politisch aktive Frauen anders dargestellt als Hausfrauen und Mütter?<\/b><BR \/>Morganti: Ja. Hausfrauen und Mütter spielten in der italienischen Bildsatire – mit Ausnahme der faschistischen Zeit – meist nur eine Nebenrolle. Wenn sie dargestellt wurden, dann vor allem als Gegenbild zu Suffragetten, Aktivistinnen und emanzipierten Frauen. Sie verkörperten Tradition, Häuslichkeit und Fürsorge: freundlich, mütterlich und einladend – sowohl in ihrer Haltung als auch in ihren Gesichtszügen. Politisch aktive Frauen dagegen erschienen oft als kühl, kantig und abweisend. Damit entstand ein bewusst konstruierter Gegensatz zwischen der „idealen“ Ehefrau und der modernen, unabhängigen Frau. Die Bildsprache vermittelte dabei auch eine soziale Botschaft: Die Ehefrau stand für Vertrautheit und das gemeinsame Familienleben, während Aktivistinnen als unabhängig und außerhalb traditioneller Rollen dargestellt wurden. Auffällig ist zudem, dass Suffragetten häufig in Gruppen gezeigt wurden. Dieses kollektive Auftreten verstärkte nicht nur die satirische Wirkung, sondern spiegelte auch die Angst vor organisierter weiblicher Solidarität und politischer Macht wider.<BR \/><BR \/><b>Welche Wirkung hatten solche satirischen Darstellungen auf die öffentliche Meinung und auf die Frauenbewegung selbst?<\/b><BR \/>Morganti: Italien war zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert noch weitgehend analphabetisch; Bilder waren daher sehr wichtig. Die großen satirischen Zeitschriften richteten sich vor allem an ein männliches Publikum; Frauenzeitschriften behandelten meist andere Themen. Das Frauenwahlrecht wurde also überwiegend in Medien diskutiert, die von Männern gelesen und geprägt wurden. Unter diesen Bedingungen ist es wenig wahrscheinlich, dass kritische Gegenstimmen oder Leserinnenbriefe veröffentlicht wurden. Dennoch gab es auch politische Unterstützung für die Frauenemanzipation. So setzte sich etwa S<b>alvatore Morelli<\/b> bereits 1867 im italienischen Parlament für die rechtliche Gleichstellung der Frauen ein und forderte in einem Gesetzesentwurf die Anerkennung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte.<BR \/><BR \/><b>Gab es Frauen, die auf diese Angriffe mit eigenen Zeichnungen, Humor oder Protesten reagiert haben?<\/b><BR \/>Morganti: Die Illustration war in Italien lange Zeit eine männlich dominierte Branche. Es gab nur wenige Illustratorinnen, und noch seltener waren Frauen im Bereich der Satire und Karikatur tätig. Eine wichtige Pionierin war die Malerin und Karikaturistin <b>Adriana Bisi Fabbri<\/b> (1881-1918). Um in diesem traditionell männlich geprägten Umfeld anerkannt zu werden, vermieden viele Illustratorinnen bewusst „weibliche“ Themen, um nicht auf Frauen- oder Kinderillustrationen reduziert zu werden. Die Geschichte der Illustratorinnen ist deshalb eng mit der Geschichte der weiblichen Emanzipation verbunden. <b>Paola Pallottino<\/b> weist in ihrem Buch <i>„Le figure per dirlo. Storia delle illustratrici italiane“<\/i> (2019) darauf hin.<BR \/><BR \/><b>Inwiefern arbeiteten die Karikaturen mit Übertreibung und Verzerrung, um politische Forderungen der Frauenbewegung zu delegitimieren?<\/b><BR \/>Morganti: Frauenrechtlerinnen und Aktivistinnen wurden in Karikaturen häufig als überzeichnete Figuren dargestellt: als ältere Frauen, zu groß oder zu klein, zu dünn oder zu dick und bewusst außerhalb der geltenden Schönheitsideale. Oft erschienen sie zudem ungepflegt oder desinteressiert an Mode und Weiblichkeit. Durch diese Verzerrungen sollten ihre politischen Forderungen lächerlich gemacht und ihre gesellschaftliche Rolle delegitimiert werden. Die Zeichnungen arbeiteten mit stereotypen und bewusst „entstellten“ Frauenbildern. In manchen Fällen steigerte sich die Überzeichnung sogar ins Groteske, sodass die dargestellten Frauen beinahe bedrohlich oder furchteinflößend wirkten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Gab es auch satirische Zeichnungen, die das Frauenwahlrecht unterstützten oder antifeministische Klischees kritisierten?<\/b><BR \/>Morganti: Ja, auch solche Darstellungen existierten. So berichtete die Zeitung <i>„Avanti!“<\/i>1908 über den ersten Frauenkongress des Nationalrats der italienischen Frauen. Der Karikaturist Gabriele Galantara fertigte dazu mehrere Zeichnungen an, ohne auf körperliche oder groteske Stereotype zurückzugreifen. Er richtete seinen Blick vor allem auf die soziale Herkunft der Teilnehmerinnen, die überwiegend aus dem Bürgertum oder Adel stammten. Seine Karikaturen kritisierten damit eher gesellschaftliche Unterschiede als die Frauenbewegung selbst.<BR \/><BR \/><b>Schauen wir uns aktuelle Debatten in sozialen Medien an: Erkennen Sie Parallelen zu den damaligen Formen von Spott und Abwertung gegenüber politisch engagierten Frauen?<\/b><BR \/>Morganti: Heute lassen sich zwei Entwicklungen beobachten. Einerseits hat sich die politische Satire in Italien stark verändert: Politisch engagierte Frauen werden inzwischen meist über dieselben Mechanismen und satirischen Mittel angegriffen wie Männer. Dieser Wandel vollzog sich schrittweise und wurde auch durch professionelle Illustratorinnen wie <b>Pat Carra, Ellekappa<\/b> oder <b>Giuliana Maldini<\/b> ermöglicht. Sie ebneten Künstlerinnen wie <b>Marilena Nardi<\/b> oder <b>Valentina Stecchi<\/b> den Weg. Andererseits zeigt sich besonders in sozialen Medien, dass Spott und Abwertung weiterhin häufig über das äußere Erscheinungsbild funktionieren. Solche Angriffe treffen nicht nur politisch aktive Frauen, sondern Frauen und Minderheiten allgemein. Die Herabwürdigung über Aussehen und Körper bleibt eines der verbreitetsten Mittel der Diskriminierung. In dieser Hinsicht scheint die Gesellschaft weniger Fortschritte gemacht zu haben als die Satire selbst, die diese Mechanismen oft lediglich widerspiegelt.<BR \/><BR \/><b>Zur Person:<BR \/><\/b>Emanuela Morganti ist Kunsthistorikerin und Dozentin für zeitgenössische Kunstgeschichte an der Università degli Studi di Urbino Carlo Bo und forscht zu Karikatur, satirischer Illustration und politischer Grafik; ihr Zugang ist interdisziplinär und verbindet Kunst-, Kultur- und Geschlechtergeschichte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319355_image" \/><\/div>\r\n