„Dass je ein Künstler Gerhard Richter an der Spitze des Kunstkompass-Rankings einholen wird, scheint derzeit unvorstellbar“, sagt Journalistin Linde Rohr-Bongard, die das Ranking erstellt.<BR \/><BR \/>Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-amerikanische Performer und Videokünstler <b>Bruce Nauman<\/b>, dahinter folgen die beiden Deutschen <b>Georg Baselitz<\/b> und <b>Rosemarie Trockel<\/b>.<BR \/><BR \/>Auf Platz fünf steht der in Wuppertal lebende britische Bildhauer <b>Tony Cragg<\/b>, an sechster Stelle folgt die US-Künstlerin und Fotografin <b>Cindy Sherman<\/b>. <BR \/><BR \/>Die Ränge 7 bis 10 belegen der auch in Berlin wirkende dänische Installationskünstler <b>Ólafur Elíasson<\/b>, der deutsche Maler und Bildhauer <b>Anselm Kiefer<\/b>, der mehrfache Documenta-Teilnehmer <b>William Kentridge<\/b> aus Südafrika und der minimalistische deutsche Maler <b>Imi Knoebel<\/b>.<h3>\r\n„Stars von morgen“<\/h3>Die Liste der „Stars von morgen“ – Künstler jenseits der Top 100, die den größten Punktezuwachs hatten – wird angeführt von der 96 Jahre alten Japanerin <b>Yayoi Kusama<\/b>, der US-Amerikanerin <b>Tschabalala Self<\/b> und dem in Berlin lebenden schweizerischen Künstler <b>Julian Charrière<\/b>.<BR \/><BR \/>Beim Extra-Ranking der verstorbenen Künstler steht <b>Joseph Beuys<\/b> (1921-86) unverändert auf Platz 1, gefolgt von Pop-Art-Star <b>Andy Warhol<\/b> (1928-87) und dem Kölner Maler <b>Sigmar Polke<\/b> (1941-2010). Der in diesem Jahr verstorbene „Nagelkünstler“ <b>Günther Uecker<\/b> steht auf Rang 9. <BR \/><BR \/>Der „Kunstkompass“ wird von Rohr-Bongard erstellt und erscheint im Magazin „Capital“. Bewertet werden u.a. Ausstellungen von mehr als 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museumshäuser und Auszeichnungen. Verkaufspreise und Auktionserlöse werden nicht berücksichtigt.