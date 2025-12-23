Die Bilder sollen für den guten Zweck versteigert werden. 2023 habe ein etwas kleinerer Kerzen-Druck von Richter 99.000 Euro erzielt.<BR \/><BR \/>Der Erlös der Bilder werde für Essen, Kleidung und Schlafsäcke ausgegeben und solle zudem dem Neubau eines Obdachlosenheims zugutekommen, sagte Kästel. Dieses Heim soll Wohnraum für 35 Frauen und acht Jugendliche bieten. <BR \/><BR \/>„Mit Richters Kunstspende können wir vielen Obdachlosen im Winter helfen. Das ist für uns ein großes Weihnachtsgeschenk.“ Werke von Gerhard Richter gehören zu den teuersten der Welt. Der in Köln lebende Maler wird am 9. Februar 94 Jahre alt.<BR \/><BR \/>Gerhard Richter stand auch in diesem Jahr – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/gerhard-richter-bleibt-der-weltweit-wichtigste-kuenstler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a> – im Ranking „Kunstkompass“ unverändert auf Position eins der weltweit wichtigsten Künstler. Seit nunmehr 22 Jahren behauptet der deutsche Maler unangefochten die Spitzenposition.