Die vielen „Gesichter der Kultur“: So bunt wie unsere Gesellschaft

Ziel dieser Plakataktion von Fabrik Azzurro in Zusammenarbeit mit Perfas (Performing Artists South Tyrol) ist es, bereits vor der Öffnung der Aufführungsorte eine Begegnung zwischen Publikum und individuellen Gesichtern der Kultur zu forcieren, die derzeitige Lücke im gesellschaftlichen Leben spürbar zu machen, aber auch und vor allem Vorfreude zu erzeugen. Was Sie sonst noch über das Projekt wissen müssen, erfahren Sie im STOL-Interview mit Fabrik Azzurro-Mitglied und Regisseur Torsten Schilling. STOL stellt heute die ersten 18 der 72 mitwirkenden Künstlern in einer Bildergalerie vor. Schauen Sie hin!Hier die ersten 18 Künstlerinnen und Künstler noch einmal namentlich genannt:01 Alexa Brunner02 Manuel Randi03 Sarah Merler04 Max Castlunger05 Andrea Kerner06 Peter Schorn07 Veronika Egger08 Jordi Beltramo09 Katharina Pöder10 Torsten Schilling11 Anastasia Kostner12 Julian Geier13 Barbara Zanetti14 Thomas Rizzoli15 Eva Sotriffer16 Nartan17 Sabine Ladurner18 Günther GötschWeitere Bildergalerien mit je 18 Künstlerinnen und Künstlern folgen in den kommenden Tagen.in Bozen an der Talferbrückein Meran an der Fußgängerbrücke zum Thermenplatzin Brixen an der Adlerbrückein Bruneck an der Sparkassenbrücke Dantestrasse

vs