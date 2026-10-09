Zum Fundort der Werke und zu ihrem Zustand machte das Stadtoberhaupt keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft von Marseille, die in dem Fall ermittelt, und die französische Polizei äußerten sich zunächst nicht.<BR \/><BR \/>Bei dem Einbruch in das Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer in der Nähe von Nizza waren am 8. September vier Gemälde im Wert von insgesamt neun Millionen Euro entwendet worden. Die Diebe durchtrennten die Halterungen der Bilderrahmen mit Metallsägen. Zwei der Bilder ließen sie auf der Flucht vor der durch die Alarmanlage herbeigerufenen Polizei im Garten des Museums zurück, die beiden anderen nahmen sie mit.<BR \/><BR \/>Wie mehrere französische Medien am Donnerstag berichtet hatten, wurden im Zuge der Ermittlungen mittlerweile sechs Verdächtige festgenommen, darunter die beiden mutmaßlichen Einbrecher. In Ermittlerkreisen wurden zunächst nur fünf Festnahmen bestätigt.<BR \/><BR \/>Das 1960 gegründete Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer befindet sich im letzten Wohnhaus des Malers Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) an der Côte d'Azur. Neben der ursprünglichen Einrichtung zeigt das Museum Gegenstände, die Renoir gehörten, darunter seine Staffelei und seinen Rollstuhl. Es sind auch zwölf seiner Werke ausgestellt, darunter Porträts, Landschaft und Akte. Der Diebstahl ereignete sich knapp ein Jahr nach dem spektakulären Diebstahl im Louvre in Paris, bei dem ein Teil der französischen Kronjuwelen gestohlen wurde.