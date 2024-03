Gianna Nannini veröffentlicht neues Album

Europa-Tour geplant

„Die ursprüngliche Idee war, ein Album mit Adaptionen von Soul- und Bluessongs zu machen - von Dylan bis Etta James, über Janis Joplin und mehr, aber es hätte zu lange gedauert, alle Genehmigungen einzuholen. Daher habe ich beschlossen, ein Album von Grund auf neu zu machen“, betonte die Sängerin aus der toskanischen Stadt Siena.Ab dem 2. Mai ist auf Netflix der Film „Die schöne Rebellin“ verfügbar, der die Geschichte der 69-jährigen Nannini von ihrer Kindheit bis zu ihren ersten Erfolgen erzählt. Der Film basiert lose auf einer Autobiografie der Sängerin.Nannini plant auch eine Europa-Tour, die am 24. November in Genf beginnt und u.a. in Zürich, München, Frankfurt und Berlin Halt machen wird. Auch Etappen in Italien sind vorgesehen.Mit Hits wie „Latin Lover“, „I maschi“ und „Bello e impossibile“ hat sich Nannini seit Ende der 1970er-Jahre in die Herzen ihrer Fans gesungen. Eine Rebellin war „Gianna nazionale“ von Anfang an. Insgesamt hat die Musikerin – deren Bruder der Ex-Rennfahrer Alessandro Nannini ist – über 20 Alben herausgebracht.