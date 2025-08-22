Das Lied ist mehr als Musik – es ist ein Statement. Mit Zeilen wie „Every voice, every song. Every heart is a star“ unterstreicht es, dass nicht Geschlecht, Alter oder Aussehen zählen, sondern Talent, Respekt und Augenhöhe. „Frauen gehören in jede Branche, auf jede Position, an jeden Tisch. Alter, Aussehen oder Kleidung dürfen kein Ausschlusskriterium sein“, heißt es in einer Aussendung des Projekts.<BR \/><BR \/>Hinter der Initiative stehen Daniela Niederstätter (Niederstätter AG) und Sara Canali (SHER), die mit „Girls Wanted“ einen kulturellen Wandel anstoßen wollen: „Frauen sollen ermutigt werden, ihre Stärken sichtbar zu machen und ihren Platz in Gesellschaft und Wirtschaft selbstbewusst einzunehmen.“<BR \/><BR \/>Produziert wurde der Song in Bozen von Marco Gardini, an der Gitarre begleitet von Matteo Rossetto.<BR \/><BR \/>„Girls Wanted ist mehr als ein Slogan – es ist eine Haltung. Eine Einladung, mitzumachen, mitzudenken und mitzugestalten. Denn: Gleichstellung geht uns alle an“, betont Sängerin Ina Pross.