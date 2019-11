Goldmedaille für „Smoky Bock“ beim European Beer Star

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bozner Brauhaus mit seinen Bieren am internationalen Wettbewerb teilnimmt und eine Bestätigung in Händen hält, die besagt: Im „Batzen Bräu“ gibt es Bier von Weltklasse! Der Wettbewerb „European Beer Star“ gehört zu weltweit wichtigsten Bier-Wettbewerben; bei der diesjährigen 16. Ausgabe traten nicht weniger als 2.483 Biere aus 47 Ländern der Welt an.





Das „Batzen Bräu“ holte seit seiner Gründung 2012 immer wieder Medaillen mit verschiedenen Bierstilen: bereits zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze in den vergangenen Jahren – und in diesem Jahr wieder Gold für das „Smoky Bock“. Am Mittwoch, den 13. November, nahm das „Batzen“-Team die begehrte Trophäe entgegen, die im Rahmen der Fachmesse „BrauBeviale“ in Nürnberg überreicht wurde.„Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Auszeichnung und fühlen uns in unserem Anspruch an Qualität für herausragenden Biergeschmack bestätigt“, so „Batzen“-Brauherr Robert „Bobo“ Widmann. Das „Smoky Bock“ ist ein Bier mit rauchiger Note, die sich in der aufsteigenden Malzsüße und dem rundum würzigen und angenehm herben Geschmack entfaltet. Es überzeugte in der Kategorie „Strong Smoke Beer“.Die 2483 Biere aus 47 Ländern aller Kontinente wurden von 145 Juroren verkostet und in 67 besetzten Kategorien bewertet. „European Beer Star“ ist ein Projekt von „Private Brauereien Deutschland e.V.“ und „Private Brauereien Bayern e.V.“. Der Wettbewerb richtet sich vor allem an Brauereien, die sich der traditionellen, europäischen Brauart verpflichtet fühlen.Ausgezeichnet werden besondere und authentische Biere, die geschmacklich und qualitativ überzeugen und die Sortenkriterien am besten erfüllen. Bewertet wird nach Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypischer Ausprägung.Seit seiner Eröffnung im Jahr 2012 pflegt Robert Widmann im „Batzen Bräu“ zusammen mit seinen Braumeistern Christian Pichler, Thomas Münster und Tobias Tratter eine lebendige Bierkultur und hat sich in der internationalen Brauszene einen Namen gemacht.Im „Batzen“-Team arbeiten zudem 9 ausgebildete Biersommeliers sowie 6 Diplom-Bierexperten. Der Erfolg und die zahlreichen Auszeichnungen bestärken Widmann und sein Team in ihren Bemühungen.

stol