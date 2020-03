Grödner Chor mit Mega-Video: „Musik vereint, auch wenn wir getrennt sind“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Bandname „Cominais“ heißt auf ladinisch soviel wie „Wie meinen Sie?“, die Band wurde schon vor vielen Jahren von singbegeisterten Schülern der Wirtschaftsfachoberschule Raetia in St. Ulrich gegründet.Und auch jetzt, in der Zeit des „zu Hause Bleibens“ wollten sie nicht auf das Singen verzichten. So entstand die Idee zu einem Lied in der Krise, das Hoffnung schenken soll.Zur Musik des Songs „Bring Me Little Water, Sylvie (H.W. Ledbetter; Arr.: Moira Smiley) schrieb Marta Runggaldier, eine der Sängerinnen, folgenden hoffnungsvollen Text:Die 9 Mädchen haben ihren Part dann zu Hause mit dem Handy aufgenommen und an Demez geschickt. Der Musiker und Leiter des Chors bastelte daraus dann dieses wunderschöne Splitscreen-Video.

