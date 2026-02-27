Zu sehen sind 19 neue Holzskulpturen des international anerkannten Künstlers, der in der traditionellen Holzbildhauertechnik seines Heimattales verwurzelt ist, aber auch den Kontext der zeitgenössischen Bildhauerei einbezieht und mittlerweile eine wichtige Position in der weltweiten Kunstszene einnimmt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282170_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Demetz hat bereits dreimal Werke für die Biennale in Venedig eingereicht, und seine Arbeiten wurden in vielen Galerien und Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. <BR \/><BR \/>Bisher hatte sich Demetz hauptsächlich mit lebensgroßen figurativen Holzskulpturen beschäftigt, kürzlich hat er sein Schaffen auf kleine und mittelgroße abstrakte Werke ausgeweitet. Indem er sich vom Ausdruck von Figuren distanziert, setzt er sich direkter mit Zeit und Materialität auseinander, die dem Medium Holz innewohnen. Die in dieser Ausstellung vorgestellten Werke sind aus dem Holz des Mammutbaums (Sequoia) gefertigt.