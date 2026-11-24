Wir baten den Bozner um ein Interview. <BR \/><BR \/><b> Sie haben vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm über Giovanni Falcone und Paolo Borsellino und deren Kampf gegen die Mafia präsentiert. Worum geht es in diesem zweiten Film?<\/b><BR \/><b>Stefan Winkler:<\/b> Es geht um vier Kunstwerke, die Grödner Künstler anlässlich des 30. Jahrestages der Attentate auf Falcone und Borsellino geschaffen und in Palermo ausgestellt haben. Dadurch bringen sie die Kultur in den öffentlichen Raum und werfen Fragen nach Zivilcourage, Widerstand und Legalität auf. Der Film soll das Publikum auch durch diese Kunstwerke für den Antimafiakampf sensibilisieren. Ziel ist es, einen Beitrag zu einer widerstandsfähigen Gesellschaft zu leisten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388508_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Um welche Kunstwerke geht es denn?<\/b><b><BR \/>Winkler:<\/b> Gregor Prugger versucht mit seiner monumentalen Holzskulptur „Der Allesbaum“ in zarter Weise der Opfer der Mafia zu gedenken. Gerald Moroder hat seine Skulptur „Aus dem Kampf Auferstandene“ direkt am Attentatsort in Capaci ausgestellt. Peter Demetz berührt mit seinem Altarwerk „Der Triumph der Erinnerung“ und Fabrizio Biz Senoner hat mit seiner Kunstinstallation „Option 2“ die Stadt Palermo plakatiert. Alle vier Arbeiten werden im Film von den Künstlern selbst vorgestellt.<BR \/><BR \/><b>Was war Ihre Motivation, einen zweiten Film zu produzieren?<\/b><b><BR \/>Winkler:<\/b> Ich bin eigentlich per Zufall auf dieses Grödner Projekt aufmerksam geworden. Ich weilte zur gleichen Zeit in Palermo, um meine Doku über Falcone und Borsellino zu drehen. Da habe ich die Gelegenheit ergriffen und einige Tage der filmischen Begleitung über den Aufbau der Kunstwerke vor Ort gewidmet. Die interessanten Orte, die angespannte Atmosphäre beim Aufbau und die Glücksgefühle der Künstler nach der Vollendung zu erleben, haben mich sehr berührt. Ich bin sehr neugierig und habe es genossen, noch tiefer in die Welt der Kunst einzutauchen. Die Mafia hat mich schon immer interessiert, und so konnte ich diese beiden Dinge im Film vereinen. Die Ziele der Mafia, nach Macht und Geld zu streben, trägt ja jeder Mensch in abgeschwächter Form in sich, ohne gleich kriminell zu werden. Diese psychologische Seite interessiert mich besonders. Den Dokumentarfilm habe ich bewusst zweisprachig gehalten – also Deutsch und Italienisch, ohne Untertitel. Der Film ist für die Oberschulen Südtirols gedacht und soll auch dazu dienen, die zweite Sprache noch besser zu erlernen.<BR \/><BR \/><b>Welches waren die größten Herausforderungen bei der Produktion?<\/b><b><BR \/>Winkler:<\/b> Ich hatte keinerlei Kontakte in Palermo. So begann ich zu recherchieren, welche Zeitzeugen im Umfeld von Falcone und Borsellino wertvolle Informationen liefern könnten. Dieser Prozess hat über ein Jahr gedauert, war mühsam, aber spannend. Am Ende hatte ich über 50 Handynummern beisammen und viele Interviewpartner, wie Maria Falcone, die Schwester von Giovanni, Salvatore Borsellino, den Bruder von Paolo, Leoluca Orlando, den ehemaligen Bürgermeister von Palermo und mit Gaspare Muolo sogar einen ehemaligen Mafioso. Einige dieser Interviews bilden den Rahmen um die Grödner Kunstwerke.<BR \/><BR \/><b>Was bedeutet kreatives Arbeiten für Sie?<\/b><b><BR \/>Stefan Winkler:<\/b> Im Kreativen finde ich einen guten Ausgleich zu meinem Beruf als Managementtrainer. Ich spüre Erfüllung, wenn ich ein Werk geschaffen habe, egal ob es ein Lied, ein Buch oder eben ein Film ist. Nun freue ich mich auf die Premiere. Gröden ist als Tal der Künstler der geeignete Ort für diese Premiere. Ich bin dankbar, dass die Gemeinde St. Ulrich, der Kreis für Kunst und Kultur, die Raiffeisenkasse Gherdeina und die Hoteliers Sanoner diesen Abend unterstützen und ermöglichen.