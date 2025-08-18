<BR \/>Das Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) setzt in diesem bereits 39. Jahr seiner Probenresidenzen in Bozen einmal mehr in beiden im Stadttheater gespielten Konzerten auf die gleiche Paarung von Dirigent und Solist – und mit Manfred Honeck am Pult und Starviolinist Renaud Capuçon sind dies zwei ganz große Namen der europäischen Klassikszene.<BR \/><BR \/>Der überaus sympathische österreichische Dirigent Manfred Honeck, seit 2007 Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra, war in den vergangenen Jahren sowohl mit dem GMJO als auch mit dem European Union Youth Orchestra zu Gast in Bozen.<BR \/><BR \/>Speziell mit dem GMJO verbindet ihn jedoch eine viel längere Geschichte: Nach seinem Violin- und Bratschenstudium war Honeck zu Beginn seiner Dirigentenlaufbahn zwei Jahre Assistent von Claudio Abbado beim GMJO.<h3>\r\nStarsolist Renaud Capuçon<\/h3>Auch der Starsolist Renaud Capuçon hat enge Beziehungen zu diesem traditionsreichen Klangkörper: Berufen von Claudio Abbado persönlich, war Capuçon ab 1997 drei Jahre Konzertmeister des Gustav Mahler Jugendorchesters, bevor er seine internationale Laufbahn als Solist und Kammermusiker einschlug. Heute gilt er unstrittig als einer der großen Violinvirtuosen unserer Zeit.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1201974_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In beiden Programmen wird ein von ihm interpretiertes Violinkonzert unterschiedlicher Epochen einem großen sinfonischen Werk gegenübergestellt. Während am 19. August das Violinkonzert Nr. 3 von Mozart der 9. Sinfonie von Anton Bruckner vorausgeht, folgt am 22. August Tschaikowskys 5. Sinfonie auf das vor dem Zweiten Weltkrieg entstandene, aber erst 1947 uraufgeführte Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold.<h3>\r\nKinder zahlen 1 Euro<\/h3>Wie inzwischen zur festen Tradition geworden, präsentieren die Musikerinnen und Musiker des GMJO außerdem im Parkhotel Laurin im Rahmen eines kostenlosen Kammerkonzertes ein abwechslungsreiches Programm: zwei Solostücke von Giacinto Scelsi, mehrere Bläseroktett-Bearbeitungen aus Mozarts Don Giovanni, sowie Werke von Britten, Korngold, Tschaikowski und Bruckner. Einen zeitgenössischen Schwerpunkt bilden Kompositionen von Rihm, Boulez und Berio. Den Abschluss bildet Ravels „Introduction et Allegro“ für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett.<BR \/><BR \/>Tipp: Familien sind bei diesen Konzerten herzlich willkommen – für Inhaber des Euregio Family Pass gilt der ermäßigte Preis „Under 30“ von 10 €, Kinder zahlen für alle Konzerte des Bolzano Festival Bozen nur 1 €!<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>