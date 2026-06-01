An der Gala wirken zahlreiche prominente Künstler mit, darunter Patti Smith, Placido Domingo, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi und Vittorio Grigolo. Geplant sind Interpretationen klassischer neapolitanischer Lieder. Auch der aus Neapel stammende Sal Da Vinci, der Italien heuer beim Wiener ESC vertrat und den fünften Platz belegte, soll auftreten. Die Veranstaltung wird in der Hauptsendezeit vom öffentlich-rechtlichen Sender Rai 1 übertragen und europaweit ausgestrahlt.<BR \/><BR \/>Beteiligt an der Organisation sind neben der Stiftung Arena di Verona und der TV-Sender Rai Cultura mehrere Ministerien. Ziel der Veranstaltung ist es, die jüngsten UNESCO-Anerkennungen der italienischen Operngesangstradition und der italienischen Küche zu würdigen. Zugleich soll die Kandidatur des klassischen neapolitanischen Liedguts als immaterielles Kulturerbe vorangetrieben werden.<BR \/><BR \/>Auf dem Programm stehen unter anderem Interpretationen berühmter neapolitanischer Lieder wie „Te vojo bene assaje“, „Era de maggio“ und „'O surdato 'nnammurato“. Patti Smith will eine symphonische Version ihres Songs „Because the Night“ präsentieren und damit ihre Verbundenheit zur italienischen Opernkultur zum Ausdruck bringen.<BR \/><BR \/>Über eine mögliche Aufnahme des neapolitanischen Liedguts in die UNESCO-Liste entscheidet die UNESCO auf Grundlage eines Dossiers. An dessen Ausarbeitung ist eine Expertengruppe unter Leitung des italienischen Musikers Renzo Arbore beteiligt. Dieser bezeichnet die neapolitanische Liedtradition als eine der interessantesten Formen populärer Musik weltweit. Das Verfahren soll bis Dezember 2028 abgeschlossen werden.