Gustav Mahler Musikwochen Toblach vom 15. bis 29. Juli

Großen Publikumszuspruch fand das Eröffnungskonzert am Samstag mit den Münchner Symphonikern unter Michael Balke, mit dem die 43. Gustav-Mahler-Musikwochen in Toblach eröffnet wurden.Ein vielversprechender Liederabend erwartet Sie heute mit dem Bassbariton Konstantin Ingenpass, begleitet von Matthias Alteheld am Klavier. Thematisch aufbereitet werden die Toblacher Aufenthalte von Johannes Brahms (1877), Hugo Wolf (1896), sowie Alma und Gustav Mahler (1908/1909/1910).Der GewandhausChor Leipzig ist am 19. Juli zu Gast für eine Aufführung von Mahlers 2. Symphonie, „Auferstehung“, in einer Bearbeitung von Bruno Walter für 2 Klaviere, Soli, Chor und Flügelhorn/Trompete, die Mahlers symphonische Klangwelt in eine äußerst reizvolle, weitgehend kammermusikalische Sprache übersetzt.Das preisgekrönte Busch Trio, das für Mahlers Quartettsatz und Schuberts „Forellenquintett„ durch Bratsche und Kontrabass ergänzt wird, tritt am 20. Juli auf, während Julius Asal, Klavier, dessen Debütalbum mit Werken von Sergei Prokofiev bei Ibs Classical/Naxos erschienen ist und vom Melómano Magazine mit „Gold“ ausgezeichnet wurde, am 21. Juli Werke von Schumann, Debussy und Prokofiev zu Gehör bringt.Der Film „Wohin ich geh' - Eine Reise mit Gustav Mahler“ (mit Musicbanda Franui, und dem Chor des Bayerischen Rundfunks) ist am 22. Juli zu sehen, bevor am Sonntag, dem 23. Juli, die musikologische Konferenz beginnt. 2 Tage lang werden international renommierte Musikolog:innen Vorträge in englischer Sprache rund um das Thema „Nature in Musical Modernism since Mahler“ halten.Am 23. Juli steht wieder ein großes Orchesterkonzert auf dem Programm: Das deutsche Bundesjugendorchester unter Clemens Schuldt spielt Don Juan von Richard Strauss, eine Uraufführung von Daniel Nelson (Konzert für Akkordeon und Orchester, mit dem Solisten Martynas Levickis), die 7. Symphonie von Sibelius und „Helix„ (2005) von Esa-Pekka Salonen. Neue Kompositionen am 25. Juli, wenn nach einer intensiven Probenphase in Toblach sechs junge Komponierende ihre Werke mit dem El Cimarrón Ensemble und den „Blechzinnen“ unter Clemens Heil und mit der Mezzosopranistin Frances Pappas vorstellen.Es folgen 2 weitere Orchesterkonzerte: Am 27. Juli begibt sich das Mahler Orchestra Toblach unter Leitung von Sybille Werner auf Felix Mendelssohns Spuren nach Schottland und Italien („Die Hebriden„ und die 4. Symphonie, „Italienische“); und Mezzosopran Anna Lucia Nardi ist die Solistin in den naturnahen Liedern, die Mahler in seine ersten drei Symphonien einfließen ließ. Ebenfalls auf dem Programm steht die Uraufführung von Michele Cagols „What the Glaciers tell me„, angelehnt an Mahlers 3. Symphonie.Mahlers beliebte 4. Symphonie, mit der Solistin Lydia Teuscher sowie Werke von Glinka und Strawinsky werden am 28. Juli vom preisgekrönten Asian Youth Orchestra unter Joseph Bastian, dem designierten Chefdirigenten der Münchner Symphoniker, aufgeführt. Die über 100 Orchestermitglieder, die jedes Jahr nach einem strengen Auswahlverfahren selektiert werden, kommen aus den verschiedensten Ländern Asiens und haben bereits mehr als 400 Konzerte in Asien, Europa, den USA und Australien gegeben.Ein Konzert des Euregio-Jugendblasorchesters mit talentierten Nachwuchsmusikern aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, die eine Woche in Toblach zusammen geprobt haben, bildet am 29. Juli den Abschluss der diesjährigen Gustav Mahler Musikwochen.Infos unter: www.gustav-mahler.it