<BR \/>Am 16. September singt und spielt das Ensemble BachWerkVokal aus Salzburg unter der Leitung von Gordon Safari in der Meraner Stadtpfarrkirche das „Utrecht Te Deum“ und den zweiten Teil des Oratoriums „Messiah“ von Georg Friedrich Händel. Im April 1713 endet der Spanische Erbfolgekrieg mit dem Frieden von Utrecht. <BR \/><BR \/>Das zu diesem Anlass entstandene „Utrecht Te Deum“ ist in London Händels erster großer Erfolg. 25 Jahre später spezialisiert sich der Komponist auf englischsprachige Oratorien mit Texten über biblische Stoffe, die an weltlichen Orten aufgeführt werden. Sein 1742 in Dublin uraufgeführter „Messiah“ ist sofort ein „Hit“ und das grandios jubelnde „Halleluja“ wird ein Highlight in der europäischen Musikgeschichte. Das Konzert des südtirol festival meran beginnt um <b>20.30 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/><b><h3>\r\nMusik auf höchstem Niveau<\/h3><\/b><BR \/>Ein Name, der Programm ist: Das Ensemble BachWerkVokal Salzburg wurde 2015 von Gordon Safari gegründet und definiert seinen zentralen künstlerischen Bezugspunkt im Vokalwerk Johann Sebastian Bachs. Es dauerte nicht lange, bis sich das Ensemble im Bereich historischer Aufführungspraxis in Österreich etablierte. Hervorragende Musiker und Musikerinnen aus Salzburg und ganz Europa finden bei BachWerkVokal zu einem Klangkörper zusammen, bestehend aus einem Vokal- und einem Instrumentalensemble. <BR \/><BR \/>Neben der intensiven Beschäftigung mit dem Vokalwerk Johann Sebastian Bachs wendet sich das Ensemble BachWerkVokal unter der Leitung von Gordon Safari immer wieder auch dem Schaffen anderer Barockkomponisten oder der Wiener Klassik zu. Auch der Wiederentdeckung und Erstaufführung bislang unbeachteter Musik der Barockzeit nimmt sich das Ensemble erfolgreich an. <BR \/><BR \/>Außerdem ergänzen regelmäßige Musiktheaterproduktionen und besondere Konzertformate das Portfolio. Der Anspruch, Musik auf höchstem Niveau zu durchdringen, und die Freude an „unerhörten“ Interpretationen zeichnen das Ensemble BachWerkVokal aus.