„Herr der Ringe“-Star Ian Holm stirbt mit 88 Jahren

Er wurde 88 Jahre alt. Der britische Schauspieler, der auch aus seiner Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller „Alien“ bekannt war, litt laut „Guardian“ an einer Parkinson-Erkrankung.Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten.

apa