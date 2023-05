Heute Abend: Wer gewinnt den 67. Eurovision Song Contest?

Marco Mengoni vertritt Italien beim diesjährigen ESC. - Foto: © ANSA / Adam Vaughan

Ihr dabei dicht auf den Fersen ist Finnlands Kandidat Käärijä mit seinem deutlich härteren Song „Cha Cha Cha“.Italien wird von Marco Mengoni vertreten, der zuvor das Festival von San Remo mit seinem Lied „Due Vite“ gewonnen hatte.Nach 3 Ausgaben ohne Finalbeteiligung hat Österreich in diesem Jahr wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen.Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer „Who the hell is Edgar?“ ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.Auch Deutschland kann laut Experten erstmals seit Jahren wieder auf einen Platz im Mittelfeld hoffen. Es wird von der Hamburger Dark-Rock-Gruppe Lord Of The Lost mit dem Lied „Blood & Glitter“ vertreten. „Wir sind sehr entspannt, freuen uns total auf die Show und können es kaum erwarten“, sagte Sänger Chris Harms der Deutschen Presse-Agentur.Der deutsche ESC-Kandidat von 2018, Michael Schulte, sagte der dpa: „Ich glaube, Lord Of The Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen.“Schulte hatte vor 5 Jahren mit dem Lied „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz ereicht. Seitdem war Deutschland stets Letzter oder Vorletzter geworden. ARD-Kommentator Peter Urban sagte in einem „Gala“-Interview: „Mein Platzierungstipp für Lord Of The Lost ist Platz 8.“ Urban spricht zum letzten Mal die Kommentare.Der ESC geht am Samstag ab 21 Uhr im englischen Liverpool ins Finale. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „United by Music“ (Vereint durch Musik). Der ESC-Tradition zufolge hätten normalerweise die Ukrainer als Vorjahressieger diesen Wettbewerb ausgetragen.Großbritannien nimmt als zweitplatziertes Land des Vorjahres diese Aufgabe wahr, weil die Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges kein sicherer Ort ist.