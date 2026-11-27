Kunst ersteigern und Hilfe leisten: Der Südtiroler Künstlerbund (SKB) lädt zur vorläufig letzten Auktion ein. Seit zwölf Ausgaben begleitet diese <b>Walter Sonnberger<\/b>, Direktor des Dorotheum in Salzburg, ein Auktionator mit Erfahrung, vor allem mit einer überaus sympathisch gewinnenden Art. 2027 geht er in den Ruhestand. Für den SKB ist das der angemessene Anlass, auch dieses Kapitel vorläufig zu schließen. <BR \/><BR \/>Gerade deshalb ist die heurige Auktion eine ganz besondere. Insgesamt werden 40 Werke aufgerufen, welche die künstlerische Arbeit der einzelnen Kreativen in besonderem Maße repräsentieren. Die Ausrufpreise können sich sehen lassen, angegeben ist immer auch der Marktwert des Kunstwerks. Neu ist diesmal, dass der Verein Erlebnis Pragser Wildsee für den Auktionsabend insgesamt 15.000 Euro als Spende für die Frauenhäuser in Bozen, Brixen und Bruneck zur Verfügung stellt. Doch diese 15.000 Euro werden nicht einfach gespendet, sondern durch die Auktion und durch die Gebote des Publikums freigespielt. Die Gesamtsumme von 15.000 Euro wird auf die 40 Auktionslose verteilt.<BR \/><BR \/>„The Last Lot“ ist deshalb eine ganz besondere Auktion. Nicht nur dass Kunst ein neues Zuhause bekommt, sondern auch Menschen in Not kann geholfen werden. Die unterschiedlichen Werke spiegeln die überaus lebendige Kunstwelt Südtirols wider. Fotografie, Skulptur, Malerei, Zeichnung, Collage, Leuchtobjekt, auch eine Keramikkrippe ist im Angebot, Holz und Beton und Stahl, ganz unterschiedliche Materialien, viel Abstraktes, alles Arbeiten, die nicht bereits mit Höchstsummen ausgerufen werden. So wartet die Auktion vor allem auf viele Kunstinteressierte, auf angehende und bereits gewiefte Kunstsammler und Sammlerinnen. Vor allem auch auf jene, die auf das letzte Los, „The last Lot“ gespannt sind. Denn ein Werk wird vorab weder in der Ausstellung gezeigt noch veröffentlicht. Auch die Identität der Künstlerin oder des Künstlers bleibt bis zum Auktionsabend geheim. Und selbst heute beginnt das Bieten, bevor sich zeigt, worauf geboten wird. Erst im Laufe des Bieterverfahrens wird das Geheimnis gelüftet. <BR \/><BR \/>Auktion: Heute, 19 Uhr, SKB Artes, Weggensteinstraße 12A, Bozen Vorbesichtigung: 18 Uhr.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.kuenstlerbund.org\/de\/verantstaltung\/e\/the-last-lot_449" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Infos.<\/a>