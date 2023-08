Hollywood-Streik: Emmy-Verleihung wird verschoben

In Hollywood streiken derzeit aber sowohl die Schauspieler als auch die Drehbuchautoren. Fernsehstars hätten der Emmy-Gala in Los Angeles deswegen fernbleiben müssen. Medienberichten zufolge drängte Fox deswegen darauf, die Vergabe der Preise zu verschieben. Die Verleihung der Emmy Awards war zum letzten Mal im Jahr 2001 wegen der Terroranschläge auf das World-Trade-Center in New York verschoben worden.Die Emmys sollen jetzt eine Woche nach den Golden Globes verliehen werden. Die Oscar-Verleihung ist für den 10. März geplant. Die Emmy-Gala ist das bis dato größte Hollywood-Event, das wegen des Doppelstreiks in der US-Filmbranche verschoben wird.In den USA waren die Schauspielerinnen und Schauspieler nach gescheiterten Verhandlungen der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) mit den großen Filmstudios Mitte Juli in den Streik getreten. Es ist die erste Arbeitsniederlegung seit 1980.Weil seit Mai auch die US-Drehbuchautoren streiken, erlebt Hollywood erstmals seit mehr als 60 Jahren einen Doppelstreik, der viele Film- und Serienprojekte lahmgelegt hat. Die Gewerkschaften fordern von Studios und Streaminganbietern wie Disney, Paramount und Netflix höhere Gagen sowie Zusicherungen zum künftigen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI).