Nach dem Rücktritt der Jury noch vor Beginn der internationalen Kunstschau, die am Wochenende mit 714.000 Besuchern zu Ende gegangen ist, wurde die Vergabe der traditionellen „Goldenen Löwen“ durch eine Publikumsabstimmung ersetzt. Zwei „Visitors' Lions“ werden vergeben - einer für den besten Beitrag zur Hauptausstellung und einer für den besten Länderbeitrag.<BR \/><BR \/>Schon am 10. Mai hatten Holzinger und ihr Team erklärt, darauf zu verzichten. „Wir ziehen unsere Kandidatur für die 'Visitor's Lions'-Auszeichnungen zurück, um die Entscheidung der Jury zu unterstützen, ihre Ämter am 30. April 2026 niederzulegen. Wir sind der festen Überzeugung, dass den Staatschefs jener Länder, gegen die derzeit vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben wurde, deutliche Signale gesendet werden müssen“, heißt es in einem der APA vorliegenden Statement, das damals der Biennale-Leitung und dem österreichischen Kulturministerium übermittelt, aber nie aktiv kommuniziert wurde.<BR \/><BR \/>Laut „Kurier“ hatten insgesamt 39 der 100 Pavillon-Verantwortlichen und 67 Künstlerinnen und Künstler der Hauptausstellung verlangt, aus dem Publikumsbewerb entfernt zu werden. Im Juni habe Holzinger in einem neuerlichen Schreiben gebeten, aus dem Voting herausgenommen zu werden, darauf aber keine Antwort erhalten, hieß es am Dienstag gegenüber der APA.<BR \/><BR \/>Heute erklärte die Biennale-Leitung in einem schriftlichen Statement: „Die Biennale respektiert die freie Entscheidung von Künstlern und teilnehmenden Ländern, Preise abzulehnen. Gleichzeitig möchte sie allen Besuchern ihre Meinungsfreiheit garantieren. Sollten daher einige von ihnen von den Besuchern ausgewählt werden, werden diese Stimmen bei der Vergabe der Preise nicht berücksichtigt und auch nicht veröffentlicht. Wir geben ausschließlich die Preisträger bekannt.“ Wenn also am Mittwoch ein Besucher-Löwe für einen Länderbeitrag verkündet wird, wird nicht bekanntgegeben, um wie viele Stimmen mehr oder weniger der Österreich-Pavillon erhalten hat.<BR \/><BR \/>„Im November wollen wir Venedig mit dem Gefühl verlassen, dazu beigetragen zu haben, die Trümmer der Vergangenheit zu beseitigen, und weiterhin neue Wege zu beschreiten“, hatte es im Mai von Holzinger und ihrem Team geheißen. Nach der Closing Étude am 22. November führen diese Wege im März 2027 nach Berlin. Dort wird „Seaworld Venice“ in abgewandelter Form im Gropius Bau zu sehen sein. Es folgen Präsentationen in der Kunsthalle Wien (Juni 2027) und bei Amant in Brooklyn (Frühjahr 2028). Zudem ist 2027 eine neue Étude in Amsterdam geplant.