Das Wörterbuch selbst definiert „human“ als „Eigenschaften, Unzulänglichkeiten und Gefühle besitzend, die Menschen haben, im Gegensatz zu Göttern, Tieren oder Maschinen“. Das Cambridge Dictionary richtete sich vor allem an Englischlernende.<BR \/><BR \/>„Der Maßstab des Erfolgs von KI sollte daran gemessen werden, wie sie das menschliche Leben verbessert“, kommentierte Microsoft-Mitgründer Bill Gates die Wahl laut der Mitteilung.<BR \/><BR \/>Künstliche Intelligenz führe die Menschheit zu einer jahrtausendealten Frage zurück, sagte die Expertin für KI-Governance und Menschenrechte der Uni Cambridge Rachel Adams laut Mitteilung: „Wer sind wir, was bedeutet es, menschlich zu sein?“ Die Antwort auf diese Fragen sei nie feststehend oder stabil gewesen, so die Wissenschafterin weiter, aber sie zu stellen, sei etwas, das alle Menschen verbinde.