2 Hirnschläge und ein Herzinfarkt: Lichter ist ein Stehauf-Männchen

Er überlebte 2 Hirnschläge und einen Herzinfarkt. Später gehörte Horst Lichter zur Elite der deutschen TV-Köche. Schuhbeck, Mälzer, Lafer, Lichter... Doch dann kündigte er alle Engagements. Und fing ganz von vorne an. Es war nicht der einzige radikale Schnitt in seinem Leben, wie der Mann mit dem kunstvoll gezwirbelten Schnauzbart nun in seinem neuen Buch schreibt. Der Titel: „Ich bin dann mal still. Meine Suche nach der Ruhe in mir.“