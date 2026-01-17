Die Fördersumme dieser Runde beträgt etwa 184.000 Euro, die erwartete Wertschöpfung, die durch die zehn Projekte im Land bleiben wird, beläuft sich auf circa 360.000 Euro. Gefördert werden die Vorproduktion, Entwicklung, Aufnahme, Postproduktion und Verwertung von Musikwerken als Gesamt- oder Teilprojekt. <BR \/><BR \/>Bewerben können sich Fachleute, Interpretinnen, Musikgruppen, Unternehmen und Selbstständige, die im Musikbereich tätig sind. Die Entscheidung über eine Förderung fällt eine Fachkommission.<h3>\r\nDie zehn Projekte<\/h3>Die Band „Since11“, die seit 2024 in ihrer aktuellen Besetzung mit vier Mitgliedern aktiv ist, wird bei der Produktion eines Albums mit zehn Tracks unterstützt, die Einflüsse aus Indie, Pop und Rock miteinander verbinden. Manager und Frontman ist <b>Claus Stecher.<\/b><BR \/><BR \/>„Album 2“ lautet der Arbeitstitel des neuen Albums des in Wien lebenden Südtiroler Musikers <b>Moritz Gamper.<\/b> Es ist Teil seines Soloprojekts Moritz Gamper Musik und umfasst elf Titel. Darin verbindet er Elemente aus Blues und Jazz mit Einflüssen aus Gypsy-Musik und Country, ergänzt durch Pop-Anklänge. <BR \/><BR \/>Die ladinische Sängerin, Komponistin und Multi-Instrumentalistin <b>Anita Obwegs<\/b> arbeitet derzeit an ihrem zweiten Soloalbum RAISC („Wurzeln“) mit zwölf Originalkompositionen in ladinischer Sprache. Das Album wird mit dem Anita Obwegs Quintett aufgenommen und aufgeführt.<BR \/><BR \/>Der Bozner Theaterregisseur und Autor <b>Manfred Schweigkofler<\/b> entwickelt eine neue Rockoper-Adaption von Richard Brinsley Sheridans „The School for Scandal“ anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Stücks im Jahr 2027. Das Projekt basiert auf Sheridans Gesellschaftssatire aus dem Jahr 1777 und wird hauptsächlich von Südtiroler Künstlern übersetzt, arrangiert und produziert.<BR \/><BR \/>„Wicked and Bonny“ ist ein Südtiroler Musikprojekt unter der Leitung von <b>Markus Mair<\/b>, das seit 2014 aktiv ist. Die Gruppe arbeitet mit einem breiten Netzwerk lokaler und internationaler Musiker zusammen und hat mehr als 400 Live-Auftritte in ganz Europa absolviert. Nun arbeiten sie an ihrem aktuellen Album „In Harmony“, das Gesangstitel und Instrumentalkompositionen kombiniert. <BR \/><BR \/>Die Indie-Folk-Band „Timbreroots“ aus Südtirol ist ein Kollektiv von fünf Musikern, das 2019 gegründet wurde. Die Band verbindet die musikalischen Wurzeln Südtirols mit modernen Indie-Folk-\/Alternative-Rock-Elementen. Bei ihrem dritten Album „Simpler Times“ arbeiten sie Menschen aus der Kunst- und Musikbranche zusammen. Bandmitglied <b>Eva Grünbacher<\/b> ist auch die Managerin.<BR \/><BR \/>„Rise o’Clock“ ist eine Band aus Alta Badia, die 2022 gegründet wurde. Ihr Sound verbindet nostalgische und moderne Einflüsse. Nun plant die Band die Produktion von zwei neuen Singles, wobei der Schwerpunkt auf authentischer Live-Musik liegt. <b>Mattia Lezuo<\/b> ist Mitglied und Manager der Gruppe.<BR \/><BR \/>Das Projekt „Wish you a Südtirol Christmas 2026“ ist eine Zusammenstellung von originellen Weihnachtsliedern, die von einer vielseitigen Auswahl Südtiroler Künstler komponiert und interpretiert wurden. Damit möchte das Bozner Musiklabel <b>Edition Raetia\/12Ville<\/b> die lokale Musikszene fördern, verschiedene Genres zusammenbringen und neue Kooperationen zwischen Autorinnen, Komponisten und Interpretinnen anregen.<BR \/><BR \/><b>Julian Patrick Angerer<\/b> aus Bozen ist Künstler, Musiker und Performer und tritt unter dem Künstlernamen <b>Julnotjules<\/b> auf. Mit dem Pop-Duo ANGER gewann er 2020 als erster Musiker aus Südtirol einen Amadeus Austrian Music Award. Derzeit arbeitet Angerer an der Produktion seines Debütalbums „This modern love“. Das Album wird acht bis zwölf neue Titel aus dem Bereich der Popmusik enthalten, die mit dem Musiker und Produzenten Fabian Pichler in Bozen produziert werden. <BR \/><BR \/><b>Nina Wurster<\/b> alias <b>Nina Chiodin<\/b> ist eine Südtiroler Künstlerin und Produzentin. In ihrer Musik setzt sie sich mit sozialen und persönlichen Themen auseinander. Sie plant die Produktion und Veröffentlichung eines Albums mit bisher unveröffentlichten Songs aus den Genres Hip-Hop, RnB und Neo-Soul. <BR \/><BR \/><b>Einreichtermine 2026: 28. April sowie 29. September.<\/b>