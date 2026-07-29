Die irische Polizei berichtete laut Reuters, dass ein Mann in seinen Fünfzigern nach einem Motorradunfall im Westen Dublins ums Leben gekommen ist. Die Rettungskräfte wurden kurz vor 4.30 Uhr (3.30 Uhr GMT) alarmiert. Der Mann wurde kurze Zeit nach der Erstversorgung am Unfallort für tot erklärt.<BR \/><BR \/>Hansard war Sänger und Gitarrist der irischen Rockband The Frames. Mit Irglová nahm er 2006 unter dem Namen The Swell Season ein gleichnamiges Album auf. Außerdem veröffentlichte er Soloalben. Als Schauspieler war er auch in „The Commitments“ zu sehen und steuerte das Stück „Take The Heartland“ zum Soundtrack von „Die Tribute von Panem - The Hunger Games“ bei.