Es geht ein Beben durch die Musikbranche: Erstmals stehen KI-Songs an der Spitze amerikanischer Charts. Walk My Walk einer vollständig künstlichen Country-Band führte vergangene Woche die Country-Charts an, die KI-Sängerin Xania Monet dominierte die R&B-Rankings. Beides sind Künstler, die es gar nicht gibt – die Musik stammt von KI-Modellen wie Suno oder Udio – generiert innerhalb weniger Sekunden aus einem Prompt.<BR \/><BR \/>Diese Systeme funktionieren, weil sie mit Millionen Songs realer Künstler trainiert wurden, ohne deren Zustimmung. Sie extrahieren erfolgreiche Muster und kreieren neue Titel, die genau diese Muster replizieren. Originalität? Spielt keine Rolle. Hauptsache algorithmisch effizient. Streamingdienste wie Spotify produzieren inzwischen selbst KI-Songs in rauen Mengen und bewerben diese gezielt. Werden diese Songs gehört, müssen die sowieso schon geringen Ausschüttungen nicht mehr an die Künstler ausbezahlt werden, sondern bleiben in den Taschen der Streaming-Giganten.<BR \/><BR \/>Eine Annahme, die uns lange beruhigt hat, ist also längst gekippt: dass Kreativität der letzte Schutzraum des Menschen sein wird, wenn KI uns längst links und rechts überholt hat. Nun trifft die KI ausgerechnet die Kultur zuerst. Denn nicht nur die Musikbranche wird gerade umgekrempelt. Mit Tools wie Sora 2 lassen sich bereits jetzt ganze Filmsequenzen aus einem Satz Text generieren. Regisseure, Schauspieler, oder Maskenbildner brauch die KI dafür nicht. Bücher, Bilder, Grafiken? Nur einen Prompt entfernt. Die Kreativwirtschaft befindet sich in einem so grundlegenden Wandel, dass er sich kaum aufhalten lässt: Die Gewinne durch die billige Arbeitskraft KI sind einfach zu verlockend.<BR \/><BR \/>Musik, Filme, Comics oder Romane, die „on demand“ für jeden Nutzer personalisiert generiert werden, sind längst keine Zukunftsutopie mehr. Und das hat Folgen, weit über die Branche hinaus. Denn Kultur war bisher immer etwas, das von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde. Ein gemeinsamer Erfahrungsraum. Doch was passiert, wenn KI bald Musik komponiert, die nur ich höre? Wenn Filme entstehen, die es nur für mich gibt? Wenn jeder sein eigenes Kultur-Universum bewohnt, maßgeschneidert, personalisiert, nie geteilt? Wir verlieren nicht nur Arbeitsplätze – wir verlieren vielleicht auch das, was Gesellschaft im Kern zusammenhält: gemeinsame Geschichten, gemeinsame Lieder, gemeinsame Erlebnisse.<BR \/><BR \/>Hoffentlich liegt in diesen – ich muss zugeben – düsteren Zukunftsaussichten auch eine Chance. Je mehr KI kulturelle Massenware produziert, desto wertvoller könnte das werden, was Menschen erschaffen. Das Unperfekte, das Nicht-Berechenbare, das Echte. So wie Vinyl in einer digitalen Welt plötzlich wieder Bedeutung bekam, könnte auch handgemachte Musik, Live-Kultur, echtes Erzählen eine Renaissance erleben. Vielleicht zwingt uns die Künstliche Intelligenz erstmals seit langer Zeit, menschliche Kunst wirklich zu schätzen. <BR \/><BR \/>Am besten wir fangen heute schon an und unterstützen unsere Lieblingskünstler – nicht nur mit Klicks, sondern indem wir Kultur wieder als etwas Wertvolles begreifen, das Zeit, Talent und Geld kostet. Wenn wir wollen, dass echte Musik, echte Filme und echte Geschichten weiter entstehen, müssen wir jene stärken, die sie schaffen. Sonst bleibt irgendwann tatsächlich nur noch KI übrig.