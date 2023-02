Italien gedenkt des 100. Geburtstags von Franco Zeffirelli

„Zeffirelli war ein Meister“

Erfolge in Oper und Film

Italien gedenkt des 2019 verstorbenen Maestros mit einer Reihe von Events, die sich vor allem in seiner Geburtsstadt Florenz konzentrieren.Das Programm beginnt am Samstag im Florentiner Theater Maggio Musicale Fiorentino mit einem Symposium zum kulturellen Erbe Zeffirellis. Das Seminar wird vom Intendanten des Florentiner Opernhauses, dem Wiener Kulturmanager Alexander Pereira, eröffnet.Am heutigen Sonntag ist ein Gedenkkonzert unter der Leitung des Dirigenten Filippo Arlia im Sitz der Stiftung Franco Zeffirelli geplant. Dabei soll auch eine Briefmarke zu Ehren des Künstlers vorgestellt werden. Das Zeffirelli gewidmete Kulturzentrum im Komplex San Firenze mit 10.000 Kunst-, Geschichts- und Literaturbüchern, Videos, Bühnenbildern, Fotos und Zeichnungen, die der Maestro im Laufe seiner 70-jährigen Karriere gesammelt hat, ist am Sonntag den ganzen Tag geöffnet.Am Sonntag wird Zeffirelli ein Belvedere unter dem Piazzale Michelangelo im Beisein des Florentiner Bürgermeisters Dario Nardella gewidmet. „Zeffirelli war ein Meister, der seiner Stadt zutiefst verbunden war, in die er trotz seines Ruhms und seiner internationalen Verpflichtungen so schnell wie möglich zurückkehrte, in der er begraben werden wollte. In Florenz hat er seinen Traum gekrönt, das Kulturzentrum zu gründen, das sein berufliches Vermächtnis aufgenommen hat“, sagte der Bürgermeister.Mehrere Opernhäuser planen Feierlichkeiten zu Ehren Zeffirellis, darunter die Scala in Mailand, das Metropolitan Opera House in New York und das Teatro dell'Opera in Rom. Die Arena in Verona plant in diesem Sommer die Aufführung von „La Traviata“, „Madama Butterfly“ und „Carmen“ in Inszenierungen Zeffirellis, der in seiner langen Karriere eng mit der Arena von Verona zusammengearbeitet hat.Auch an der Wiener Staatsoper gehören einige von Zeffirellis Inszenierungen zum fixen Inventar: Seine „La Bohème“ aus dem Jahr 1963 wurde bereits Hunderte Male gespielt, seine „Carmen“ von 1978 erlebte über 160 Vorstellungen und der „Don Giovanni“ hielt sich immerhin von 1972 bis 2005 im Repertoire.Zeffirelli war überdies nicht nur als Opernregisseur, sondern auch als Filmemacher erfolgreich. 1977 verfilmte er mit einer Starbesetzung den TV-Vierteiler „Jesus von Nazareth“. Zu seinen Erfolgen zählt auch der Film „Der junge Toscanini“ (1988) mit Elizabeth Taylor und Philippe Noiret. Die Geschichte seiner Kindheit im Rahmen einer Gruppe von Tanten und schrulligen englischen Ladys erzählte er im Film „Tee mit Mussolini“ mit der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Cher.Zeffirellis Klassiker „Romeo und Julia“ sorgte in den letzten Wochen für Schlagzeilen. So verlangten die beiden mittlerweile betagten Hauptdarsteller mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart wegen einer Nacktszene von der Produktionsfirma Entschädigung in Millionenhöhe. Olivia Hussey und Leonard Whiting waren bei den Dreharbeiten der 1968 erschienen Shakespeare-Adaption Zeffirellis erst 15 und 16 Jahre alt – also minderjährig. Die beiden behaupten, sie seien ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden. Die Stiftung Franco Zeffirelli reagierte jedoch kritisch auf die Entschädigungsforderung.