Italien hilft ukrainischen Künstlern mit 2 Millionen Euro

Der Minister unterzeichnete eine Verordnung, dank derer 20 italienische Kulturstiftungen insgesamt 2 Millionen Euro für Aufenthalte für ukrainische Kunstschaffende in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen zur Verfügung gestellt werden.Zu ihnen zählen die Scala, die Arena von Verona, das Fenice-Theater in Venedig, das Teatro Massimo in Palermo und die Accademia Santa Cecilia in Rom.Die italienische Regierung hatte am vergangenen Donnerstag beschlossen, der Ukraine die Mittel für den Wiederaufbau des Theaters in Mariupol zur Verfügung zu stellen, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind.„Das Kabinett hat meinen Vorschlag gebilligt, der Ukraine Mittel und Ressourcen anzubieten, um das Theater so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Die Theater jedes Landes gehören der ganzen Menschheit“, twitterte der Minister.