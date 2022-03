Italienischer Ballerino verlässt das Bolschoi: „Kein Krieg ist gerechtfertigt“

Der italienische Balletttänzer Jacopo Tissi will dem Moskauer Bolschoi-Ballett aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine den Rücken kehren, kündigte er am Montag an. „Ich bin wegen dieser Situation, die uns von einem Tag auf den anderen getroffen hat, schockiert und ehrlich gesagt kann ich meine Karriere in Moskau nicht fortsetzen“, schrieb der Solotänzer in einem auf Instagram veröffentlichten Post.