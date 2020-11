Italienischer Schauspieler und Komiker Gigi Proietti gestorben

Der populäre Schauspieler, der sowohl im Theater, als auch in Filmen und erfolgreichen TV-Serien aufgetreten war, ist vor einigen Tagen ins Spital eingeliefert worden. Wegen Herzbeschwerden hatte sich sein Zustand am Sonntag verschlechtert, teilte seine Familie mit.Der gebürtige Römer zählte zu den populärsten italienischen Schauspielern. Während seiner facettenreichen Karriere war er als Kabarettist, Sänger und TV-Moderator aufgetreten. Er hatte außerdem als künstlerischer Direktor mehrere Theater geleitet.Nach zahlreichen Auftritten im Theater debütierte Proietti 1966 sowohl im Kino, als auch im Fernsehen. Er trat außerdem in mehreren Musicals, sowie in internationalen Filmen auf, darunter „The Appointment“ (1969) mit der Regie von Sidney Lumet , „A Wedding“ (1978) von Robert Altman und „Who Is Killing the Great Chefs of Europe?“ (1978) von Ted Kotcheff.Proietti war auch ein Synchronsprecher von Filmen und Fernsehsendungen in italienischer Sprache.Er synchronisierte mehrere berühmte Schauspieler, darunter Robert De Niro , Sean Connery , Sylvester Stallone , Richard Burton, Richard Harris, Dustin Hoffman, Paul Newman, Charlton Heston und Marlon Brando.

apa