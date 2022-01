Japanische und Koreanische Netflix-Serien – Nicht nur Squid Game

Ist das nicht gerade die beste Zeit, um sich im Kuschelmodus durch das Sortiment von Netflix zu klicken und in bunte Welten und Abenteuer einzutauchen? Viel wurde von der koreanischen Serie Squid Game gesprochen und geschrieben, doch in Wirklichkeit bietet die Plattform noch viel spannendere und amüsantere Serien und Reality-Shows made in Korea und Japan. + von Kaito