Jazz und Techno in Bozen

Die Künstlerin Kid Be Kid aus Berlin wird bei der Eröffnung des Festivals im Kapuzinerpark auftreten. - Foto: © Südtirol Jazzfestival Alto Adige

Südtirol wird zur Bühne

Ungewöhnliche Synergien hat es beim Südtirol Jazzfestival immer schon gegeben und in diesem Jahr trifft improvisierte Musik aus der jungen europäischen Jazzszene auf einen elektronischen und automatisierten Technosound. Die Festivaleröffnung am 30. Juni besteht zum ersten Mal aus 2 Teilen.Im Kapuzinerpark startet das Jazzprogramm um 19.30 Uhr mit dem Flötisten und Saxophponisten Juan Saiz, der sein Projekt Pindio II vorstellt und um 21 Uhr treten dort 2 herausragende Musikerinnen – auf Einladung des Südtirol Jazzfestivals – zum ersten Mal gemeinsam auf: die Sängerin und Pianistin KID BE KID aus Berlin und die französische Gesangsakrobatin Leïla Martial, die leidenschaftlich gern improvisiert, Instrumente imitiert und auf der Bühne auch schon mal imaginäre Sprachen „erfindet“.Mit ihrem futuristischen und multidimensionalen Stil positioniert KID BE KID einen selbstbewussten Neo-Soul und mundgemachte Beats im großen Spielraum des Jazz. Um 22 Uhr erzeugt dann die Berliner Band Sinularia auf der Jazzbühne mitten im Bozner Stadtzentrum die Beatmusik des dritten Jahrtausends.Nach dem Konzertevent zieht das Festival in die Messe Bozen in der Bozner Industriezone um: Dort kombiniert ein Clubbing ab 22.30 Uhr unter dem Motto „Synergy“ Techno, elektronische Musik, Jazzelemente und Kunst-Visuals. Mit dabei sind die DJ’s Hadone (Frankreich), Ruiz Osc1 (Kolumbien), Davide Piras (Italien) und die Turiner Band TUN – Torino Unlimited Noise. Die Visuals liefert das Kollektiv Hand mit Auge, dessen großartige surrealistische Videoprojektionen das Wiener Rathaus bei der Eröffnung der Wiener Festwochen 2022 visuell zuerst zum Einsturz brachten – und anschließend wieder aufbauten.Vom 30. Juni bis zum 9. Juli wird Südtirol wieder zu einer Bühne für internationalen Jazz – und wer diese Musik „live“ entdecken oder vor der eigenen Haustüre spannende Sounds „schnuppern“ möchte, ist herzlich eingeladen. Schließlich ist der Zugang zu vielen Veranstaltungen des Südtirol Jazzfestivals gratis. So bietet dieses Musikfest von europäischem Rang an attraktiven Spielorten in allen Landesteilen Live-Musik an.Das Festival ist daher auch eine Sightseeing-Tour mit spannenden Bands und Solisten aus der experimentellen Szene, die Pop, Rock, Punk, Hip-Hop, Noise oder Folk, die Moderne des 20. Jahrhunderts und auch zeitgenössische Kompositionsstile in ihre Musik integrieren. Routine? Nein Danke! Das Südtirol Jazzfestival liebt das Abenteuer – und für Überraschungen ist hier immer gesorgt.