Diesen ließ sich die Musikerin eigens für ihre beruflichen Reisen - u.a. nahm sie 1930 an der ersten internationalen Tournee des New Yorker Ensembles teil, die sich auch zurück nach Wien führte - anfertigen. Im Zuge der künstlerischen Intervention „The Special Case of Steffy Goldner“, die bis zum 22. März 2027 gezeigt wird, werden Bilder und Filmausschnitte aus Goldners Leben auf den historischen Harfenkasten projiziert.<BR \/><BR \/>„Nives Widauer verbindet persönliche Biografie und Zeitgeschichte und richtet den Blick auf Sichtbarkeit, Anerkennung und die Bedingungen weiblicher Karrieren im Musikbetrieb. Goldners Geschichte macht deutlich, wie eng individuelle Lebenswege und gesellschaftliche Erwartungen miteinander verwoben sind“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Museums. Für Direktorin Barbara Staudinger ist Goldners Vita „die Geschichte eines amerikanischen Traums, eine Geschichte von Emanzipation, aber vor allem auch ein Stück jüdische Geschichte.“<BR \/><BR \/>Die Erfolgsmusikerin beendete 1931 ihre Orchesterkarriere, um ihren Ehemann, den Dirigenten Eugene Ormandy, bei dessen beruflichem Weg zu unterstützen. Nach ihrem Ausscheiden sollte es mehr als drei Jahrzehnte dauern, bis die New Yorker Philharmoniker wieder Frauen in ihr Ensemble aufnahmen. Am 21. und 22. Oktober gastiert das Orchester im Wiener Musikverein.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - „The Special Case of Steffy Goldner: Die erste Frau der New Yorker Philharmoniker“, Installation im Project Space des Jüdischen Museums Wien, bis 22. März 2027. www.jmw.at\/ausstellung\/steffy_goldners_harfenkasten )