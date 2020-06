June Nieseins Debüt-Album „Apocalypse“ – OUT NOW

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In dem 13-minütigen Video präsentiert June Niesein alle wichtigen Releases vom neuen Album, „Behind the Scenes“- Material, Mitwirkende, Ausschnitte aus Konzerten und den kommenden Musikvideos. Hier einige Ausschnitte. (das ganze Video sehen Sie auf June Nieseins Youtube-Kanal)Einer der Songs des gerade erschienenen Albums „Apocalypse“ heißt „Battleship“. Darin geht es – so der vielseitige Künstler – einerseits um das menschliche Verlorensein, darum, dass man oft den Blick fürs Wesentliche und die Leichtigkeit verliert, unnötigen Ballast mit sich herumschleppt. Andererseits geht es aber auch um die Erkenntnis, dass man jederzeit die Entscheidung inne hat, neu zu beginnen und falsche Wege, die man vielleicht eingeschlagen hat, zu überdenken und loszulassen. „Jeder erfüllt seinen Zweck und das Leben irrt nie“, so der Sänger. Hier die exklusive Hörprobe.

