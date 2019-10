Junge Forscher gesucht: Eurac ruft zu überregionalen Schülerwettbewerb auf

Selbstgebaute Drohnen, Apps für den Museumsbesuch, Studien zur Leuchtkraft pulsierender Sterne oder zur Bakterienzusammensetzung in den Sedimenten eines Bergsees – der Wettbewerb hat jugendlichen Forschergeist immer wieder zu eindrucksvollen Leistungen angespornt.





Die diesjährige achte Ausgabe umfasst zwei Kategorien: Forschungsprojekte und Projekte aus der Produkt- und experimentellen Entwicklung. Wie in den vergangenen Ausgaben des Wettbewerbs stehen den Jugendlichen auch diesmal Experten von Eurac Research beratend zur Seite. Der Anmeldeschluss ist der 29. November 2019, die schriftlichen Berichte sind bis spätestens 31. Jänner 2020 abzugeben. Nach Bewertung durch eine regionale Jury werden die besten Arbeiten am 23. und 24. April 2020 im MUSE - Museum für Wissenschaft in Trient vor einer überregionalen Jury präsentiert. Die Schüler können allein oder als Gruppe mit bis zu fünf Personen teilnehmen.Den Siegern winken Preisgelder von insgesamt 12.000 Euro. Die beiden ersten Preise von jeweils 3.000 Euro werden von der Stiftung Südtiroler Sparkasse zur Verfügung gestellt. Die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino vergibt erstmals einen Sonderpreis und ermöglicht ausgewählten Schülern einen zweitägigen Besuch bei EU-Institutionen in Brüssel. Dabei werden die Reisespesen sowie die Spesen für die Unterkunft vom Euregio-Büro in Bozen rückerstattet.Tipps sowie alle Details zur Anmeldung gibt es hier. Eurac Research organisiert den Wettbewerb gemeinsam mit der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, der Autonomen Provinz Trient und der Alpinen Mittelschule Davos. Partner des Projekts ist die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino sowie die Stiftung Südtiroler Sparkasse.

vs