„Die elfte Ausgabe von Kaltern Pop wird wieder etwas ganz Besonderes: aufgeregt, unkontrolliert und bunter als gedacht. Genau das macht diese drei Tage so großartig“, sagt Stefan Reichmann. „Im gemeinsamen Zusammenspiel von Phantasie und Leidenschaft wollen wir an diesem bezaubernden Ort unvergessliche, einmalige Erlebnisse schaffen – denn einer sich selbst kopierenden Welt gehen die Originale aus.“<BR \/><BR \/>Unter dem Motto „Gehen Sehen Summen“ führen die Konzerte an Orte, die sonst nicht unbedingt als Bühnen wahrgenommen werden – in Kirchen, historische Säle, urige Keller, das Südtiroler Weinmuseum und weitere Kulturstätten. Architektur, Atmosphäre und die unmittelbare Nähe zu den Künstlern machen dabei jedes Konzert zu einem eigenen Erlebnis. <BR \/><BR \/>Jährlicher Höhepunkt ist dabei die Samstagsmatinee im Ballsaal des einstigen Grandhotels Penegal auf dem Mendelpass – hier wird aus den einzelnen Acts eine stimmungsvolle Gesamtkomposition, so Stefan Reichmann. <h3>\r\nLineup<\/h3>Mit dabei bei Kaltern Pop sind heuer die britische Indie-Band The Slow Show, der bundesdeutsche Musiker Marlo Grosshardt, der Schwede Loney Dear und die mongolische Sängerin Enji. Dazu kommen herbst, Della, Cordoba 78, Ão, The Gnomes, Melanie Baker, Abel Ghekiere, Josy Basar sowie Anushka Chkheidze & 9MS. Für regionale Klangfarben sorgen The Rocket Monkeys, Turbo Trööt, Rooftop und The Legendary St. Pauls Tschäss Bänd. Zudem ist der Chor Cantus Domus Teil des Programms. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377618_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wer das Festival in seiner ganzen Vielfalt erleben möchte, kann sich mit dem Drei-Tages-Pass um 99 Euro alle drei Festivaltage sichern. Für alle, die nur an einem Tag dabei sein können oder einzelne Konzerte erleben möchten, ist ein Tagesticket um 39 Euro erhältlich“, sagte Sighard Rainer, der Präsident des Tourismusvereins Kaltern am See, bei der Vorstellung der elften Ausgabe von Kaltern Pop. <h3>\r\nWie entstand eigentlich das Kaltern Pop Festival?<\/h3>Das kleine, aber feine Festival findet in diesem Jahr also bereits zum 11. Mal statt. Die Idee dazu entstand vor einigen Jahren aus einem Zufall heraus.<BR \/><BR \/>Der Veranstalter des Haldern Pop Festivals Stefan Reichmann war als Tourist in Kaltern am See und heckte mit seinem Gastgeber, dem Kalterer Hotelier Matthias Morandell, einen wahnwitzigen Plan aus: Warum nicht einen Ableger „seines“ Festivals in Haldern, eine Stadt in Nordrhein Westfalen, das bereits seit 1984 begeistert, nach Kaltern bringen? Kaltern sei einfach der ideale Ort für ein herbstliches Festival der zeitgenössischen Musik, zeigte er sich überzeugt.<BR \/><BR \/>Und so geschah es. Im Oktober 2015 startete Kaltern Pop in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Kaltern mit seiner ersten Ausgabe. Mit dabei war damals neben vielen anderen Künstlern die mittlerweile äußerst populäre österreichische Band „Wanda“. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kalternpop.de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Infos zum 11. Kaltern Pop Festival.<\/a>