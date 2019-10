Kaltern Pop Festival: „Wer nicht kommt, verpasst sooo viel“

Geboren aus der Zusammenarbeit mit dem Haldern Pop Festival, geht das Kaltern Pop Festival, auch bekannt als „Genießer-Festival mit Seeblick“ vom 24. bis 26. Oktober bereits in seine 5. Ausgabe.





Die Künstlerinnen und Künstler des Festivals sind in verschiedenen Genres zu Hause, es herrscht eine bunte Vielfalt. Eindrucksvolle und einzigartige Konzerte erwarten die Besucher.Am Donnerstag etwa begeisterten Wendy McNeill, Buntspecht, Cantus Domus, Linde, James Bach, Manu Delago und Woods of Birnam.Und das Programm geht auch am Freitag und Samstag lebendig und vielfältig weiter. Wer dabei sein will, kann sich sein Ticket unter der Telefonnummer des Tourismusverein Kaltern sichern. Tel. 0471/963169Dieses Kulturevent mit seiner spannenden Mischung aus Pop, Klassik und Jazz, gepaart mit stimmungsvollen Locations und internationalen Festivalbesuchern jeden Alters und aller Art, macht den goldenen Herbst in Südtirol ein ganzes Stückchen goldener.

