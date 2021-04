Kampagne „Gesichter der Kultur“ geht in die Endrunde – Neustart der Live-Kultur

Der Übergang ist erreicht: In Kürze öffnen die verwaisten Spielstätten wieder ihre Tore und werden sich mit Leben füllen. Die ersten Premieren und Konzerte mit „richtigem“ Publikum stehen an. Wie tief ersehnt dieser Schritt ist, beweist das von Fabrik Azzurro und Perfas organisierte Projekt seit Anbeginn. Die Solidarisierung unter, sowie der Austausch zwischen den Kunst- und Kulturschaffenden Südtirols sind zu einer neuen Qualität gewachsen. Das Schönste an allem aber sind die unglaublich vielen positiven Rückmeldungen seitens des Publikums in Wort, Bild und Ton. Die Idee ist aufgegangen: Die Menschen auf, hinter und vor den Bühnen freuen sich gleichermaßen und voller Spannung auf den Neustart.STOL stellt heute weitere 18 Einzelplakate in einer Bildergalerie vor.Die heutigen 18 Künstlerinnen und Künstler sind namentlich:01 Marlene Schuen02 Stephen Lloyd03 Arno Dejaco04 Greta Marcolongo05 Patrick Strobl06 Lukas Lobis07 Markus Prieth08 Alessandra Limetti09 Dietmar Gamper10 Ivan Miglioranza11 Stefanie Nagler12 Michl Lösch13 Doris Warasin14 Marco Stagni15 Markus Mac Mayr16 Evi Mair17 Thomas Ebner18 Gerd WeigelUnd hier im Rückblick die bereits von STOL präsentierten Bildergalerien Teil 1 und Teil 2 sowie Teil 3 – jeweils mit 18 Einzelplakaten.Die Plakatkampagne in Meran, Bozen, Brixen und Bruneck geht nun in eine Verlängerung bis Mitte Mai und begleitet den tatsächlichen Start auf den Bühnen.PERFAS (Performing Artists South Tyrol) eint und vertritt die beruflichen Darstellenden Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker und Technikerinnen und Techniker in Südtirol. Der Verein wurde am 1. Februar 2021 in Bozen gegründet, fördert die Vernetzung zwischen seinen Mitgliedern, die Verbindung zwischen den Sprach- und Berufsgruppen sowie die Vertretung branchenspezifischer Interessen und Belange. Perfas fungiert als Sprachrohr und Schnittstelle zu anderen Institutionen, Gesellschaftsbereichen und fördert den kontinuierlichen Dialog mitErfreulich ist, dass sich die Anzahl der eingeschriebenen Mitglieder bei Perfas vom Projektstart „Gesichter der Kultur“ bis zum heutigen Tag von 170 aus 235 erhöht hat. Gemeinsam sind wir stark!Infos und Kontakt: www.perfas.org

vs