Am morgigen Dienstag ist es so weit, mit dem traditionellen Open-Air-Konzert des Haydn Orchesters im Semirurali Park beginnt das Bolzano Festival Bozen. Einmal mehr lädt das Festival zum Auftakt zum stimmungsvollen Klassik-Picknick unter freiem Himmel, wo sich seit Jahren ein großes Publikum aus Anwohnern und Musikfreunden einfindet, um im grünen Amphitheater bei freiem Eintritt ein symphonisches Konzert in lockerer Atmosphäre zu genießen.